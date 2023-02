Longueuil avait obtenu un permis pour abattre 100 cerfs au parc Michel-Chartrand

Si la Cour Supérieure n’avait pas accepté d’entendre la cause des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand à Longueuil, ce sont 100 bêtes qui auraient été abattues. Le ministère de l’Environnement, de la lutte aux changements climatiques, de la faune et des parcs a en effet émis un permis en 2022, permettant à la Ville de Longueuil de procéder à une chasse contrôlée pour faire abattre 100 cerfs. Les actions prises devant les tribunaux par l’avocate Anne-France Goldwater ainsi que du groupe Sauvetage Animal Rescue ont fait en sorte que l’opération est suspendue en attendant l’audition de la cause, à la fin du mois d’avril.

Le même ministère avait précédemment été sollicité au début de 2022 par la Ville de Longueuil, pour l’obtention d’un permis de capture et d’euthanasie de 60 bêtes. Le permis avait été délivrée mais Longueuil a décidé d’annuler cette première opération pour solliciter le second permis pour 100 bêtes, et pour opter pour une opération de chasse.

Selon un inventaire réalisé il y a quelques mois par drone pour le groupe Sauvetage Animal Rescue, il y aurait environ 60 cerfs actuellement dans le parc Michel-Chartrand ce qui veut dire que si Longueuil était allée de l’avant avec son plan, toutes les bêtes du parc auraient été abattues!

En 2022 le Ministère a par ailleurs émis 19 permis spéciaux à 19 chasseurs pour leur permettre d’abattre deux cerfs dans le Boisé du Tremblay.

En Montérégie, un autre permis a été émis en 2022 à l’entreprise General Dynamics de Valleyfield permettant l’abattage de 75 cerfs sur les terrains de l’entreprise.