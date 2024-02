Vol qualifié au parc Michel-Chartrand : suspect recherché

Un homme d’environ 30 ans est recherché par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en lien avec un vol qualifié qui aurait eu lieu le 6 novembre au parc Michel-Chartrand, à Longueuil.



Vers 8h15, le suspect aurait abordé et demandé de l’argent à la victime, qui prenait des photos. Il aurait ensuite sorti une arme blanche et exigé de la victime qu’elle lui remette de l’argent et son appareil photo.

Le suspect aurait ensuite pris la fuite à pied.

L’homme recherché a la peau blanche, les yeux bruns, les cheveux foncés et parle français avec un accent québécois. Il mesure environ 1,70 m (5’7’’) et pèse environ 62 kg (135 à 140 lb).