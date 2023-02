Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal dans les nuits du 18 et du 19 février

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de l’autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant les nuits du 18 et du 19 février.



Ces fermetures sont requises afin d’effectuer des réparations permanentes en béton sur la voie de droite de l’autoroute 25 en direction de Montréal à la hauteur de la sortie n°1 – Île Charron.



Fermetures de nuit – Fin de semaine du 18 février 2023



Autoroute 25 en direction de Montréal



Fermetures complètes de nuit de l’autoroute 25 en direction nord (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), entre la sortie n°90 – Aut.20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P -E. Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Nuit de samedi à dimanche, de 21 h à 9 h.

Nuit de dimanche à lundi, de 20 h à 5 h.

Les entrées menant à ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera disponible à partir du boulevard Marie-Victorin



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.