Championnat de l’est du Canada : un podium pour Montériski

Le froid polaire qui a sévi la fin de semaine du 3 février a perturbé le déroulement du Championnat de l’Est du Canada. L’épreuve du 5 km a été annulée vendredi et le sprint a été limité à la qualification et s’est tenu en après-midi. Dimanche, la course de 10 km en style classique a été disputée sous une température plus clémente et Jérémy Lantz a terminé au premier rang dans la catégorie U20. Xavier Lefebvre de Longueuil a pris le quatrième rang alors que le Bouchervillois Justin Boudreau a terminé en septième position. Lors de l’épreuve de qualification en sprint style libre, Lefebvre et Boudreau se sont suivis à la ligne d’arrivée avec respectivement un 5e et un 6e rang.

Chez les filles U20, la Bouchervilloise Emmanuelle Paquet n’a pu faire mieux qu’une 14e place au sprint et une 16e au 10 km. Dans la catégorie des moins de 18 ans, Émile Legault de Boucherville a fait bonne figure parmi les quelque 75 concurrents avec un 10e rang au 10 km et un 19e en sprint.