Début de saison pour les fondeurs de Montéréski

Les fondeurs de Montériski étaient de retour sur les pistes la fin de semaine dernière à Sovereigh Lake, en Colombie Britannique. Xavier Lefebvre, de Longueuil, qui a intégré l’équipe du Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH) au terme de la dernière saison, a livré une bonne performance samedi en terminant au 14e rang du 10 km style libre dans la catégorie ouverte. Dans sa catégorie d’âge, M23, sont temps de 29 m. 48 s. lui valait le 10e rang.

Le Bouchervillois, Justin Boudreau, a pris la 17e position chez les M20 au cours de cette première épreuve de la saison dans le cadre de la Coupe de l’Ouest du Canada. Alexandre Bourque de Saint-Basile-Le-Grand, s’est classé au 50e rang.

Le lendemain, dans l’épreuve de sprint en style classique, Justin Boudreau a franchi les étapes des qualifications et des quarts de finale avant d’être éliminé en demi-finale. Sa performance lui vaut le 11e rang de la classe ouverte et la 4e place des M20. Onzième lors des qualifications, Xavier Lefebvre a raté de peu la demi-finale. Il termine au 13e rang du classement final. Sa performance a été la meilleure des fondeurs inscrits au Championnat canadien universitaire. Éliminé en quart de finale, Alexandre Bourque a pris la 20e du classement global.

Soulignons la performance de l’équipe masculine du CNEPH qui a placé six skieurs dans les 15 premiers rangs au 10 km et cinq lors de l’épreuve du sprint. (D.L)