Près de 87 000 $ pour la Grande Soirée

La Grande Soirée de la Fondation Jeanne-Crevier a permis d’amasser un profit de 86 900 $ qui sera consacré à finaliser l’aménagement du jardin Marcellin-Landry par la construction d’un abri permanent et l’installation de stations musicales.

Des remerciements s’adressent à Hubert Lavallée qui a animé la soirée avec brio, aux artistes qui ont su insuffler dynamisme et plaisir, à la cinquantaine de bénévoles qui ont aidé à l’organisation et au déroulement de cette soirée ainsi qu’aux participants et aux partenaires qui assurent la pérennité de la Fondation.