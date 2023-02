Le midibus électrique roulera encore à Boucherville

Les Bouchervillois pourront encore se déplacer gratuitement à l’intérieur de la ville à bord du midibus électrique. La Ville a en effet renouvelé l’entente avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour le maintien de la ligne 284.

Sur les six lignes qui étaient desservies par de petits autobus électriques dans les villes de l’agglomération de Longueuil, Boucherville est la seule à maintenir ce service en raison de sa grande popularité. En effet, près de 10 000 personnes sont montées à bord du midibus de Boucherville depuis son implantation à l’automne 2021. Sur les cinq autres lignes, l’achalandage n’a pas été aussi grand puisque 23 500 personnes ont été transportées.

Ce service, rappelons-le, a été mis en place à titre de projet-pilote à la suite, entre autres, d’une recommandation émise par la Commission des aînés de Boucherville qui souhaitait répondre aux attentes des aînés, mais aussi à celles de toute la population bouchervilloise. La ligne 284 dessert les secteurs du Vieux-Boucherville, de l’hôtel de ville et des Promenades Montarville.

Puisque le maintien de cette ligne engendrera des coûts d’exploitation supplémentaires pour le RTL, la Ville a prévu un budget non récurrent de 250 000 $.