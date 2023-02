Un prix Opus pour le Théâtre de la Ville

Le Théâtre de la Ville a remporté le prix Diffuseur pluridisciplinaire de l’année lors du 26e gala des prix Opus présenté par le Conseil québécois de la musique, qui se tenait à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, le dimanche 5 février. Chaque année, ce prix est décerné à un organisme de diffusion qui a fait preuve d’initiative pour intégrer la musique de concert à sa programmation pluridisciplinaire au cours de la dernière saison.



La directrice générale Dominique Lapierre se réjouit de cette reconnaissance : « Le Théâtre de la Ville prend grand soin d’orchestrer une programmation pluridisciplinaire exceptionnelle pour le public de Longueuil et de la Rive-Sud en accordant une place de choix à la musique dans une grande variété de styles. Ce prix Opus nous encourage à poursuivre notre mission artistique et à provoquer d’heureuses rencontres entre le public, les artistes et les œuvres. »

Dans le contexte de la reprise graduelle des activités en temps de pandémie, nous avons fait le choix de maintenir une programmation riche et diversifiée. La programmation de la saison 2021-2022 du Théâtre de la Ville comportait 64 spectacles dans plusieurs disciplines, dont 14 en musique. La musique de concert, le jazz, le blues, la musique du monde et traditionnelle y occupaient ainsi une place de choix, appuyées par des activités de sensibilisation des publics qui ont permis de rejoindre près de 2 500 spectateurs. Les initiatives mises sur pied illustrent clairement l’approche privilégiée en développement des publics : miser sur l’originalité et la qualité des propositions, donner la priorité aux artistes contemporains, sans négliger le répertoire, conquérir et fidéliser graduellement de nouveaux publics non-initiés, adultes et scolaires grâce à des activités de sensibilisation des publics et une offre de programmation équilibrée et variée, dans une perspective de développement durable.

Créés en 1996, les prix Opus soulignent l’excellence et la diversité des musiques de concert au Québec, dans différents répertoires musicaux : médiéval, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, moderne, actuel, contemporain, électroacoustique, jazz, musiques du monde et musique traditionnelle québécoise. Il s’agit de la troisième fois que le Théâtre de la Ville se voit remettre cet honneur, ayant remporté le prix dans la même catégorie en 2017 et en 2018.