Meurtre au théâtre Jankijou

Le théâtre Jankijou de Boucherville présentera une comédie policière du style meurtre et mystère, pour son 2e spectacle de sa 31e saison, les 7, 8, 9 et 10 mars prochain.



Les spectateurs pourront élucider le meurtre de Roger Fauchoix dans la pièce « Meurtre à l’auberge » de l’auteur Rolland F. Aebi dans une mise en scène de Patrick D. Campbell.



Un classique huit clos ou, dans une auberge perdue dans la campagne, un meurtre a été commis. La police a convoqué tous les protagonistes. Ils sont tous là, quand une tempête de neige les bloque sur place. L’enquête se déroule. Petit à petit, il s’avère que tous pourraient avoir commis l’assassinat, sauf que… êtes-vous dans l’auberge? Qui sont tous ces gens à l’auberge? Des clients, des spectateurs, des suspects? Dans une scène que n’aurait pas renier Hercule Poirot, on découvre le ou la véritable coupable à la stupéfaction générale, bien que les indices aient été parsemés pendant toute la pièce.



Les représentations auront lieu les jeudi, vendredi, samedi 7, 8, 9 mars à 20h et le 10 mars à 14h au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, au 1075 Lionel-Daunais à Boucherville.



Le coût est de 20$ (+ les frais de billetterie). On peut aussi se procurer des billets à la porte au coût de 25$ chacun. (Argent comptant seulement)



Pour réserver des places, veuillez aller sur le site du « Point de vente » au www.lepointdevente.com en inscrivant Jankijou dans l’engin de recherche. Ou cliquant sur l’affiche du spectacle « Meurtre à l’auberge » dans la page d’accueil du site de la troupe au www.jankijou.com



Le théâtre Jankijou est un OBNL accrédité par la Ville de Boucherville qui existe depuis 1990. Il permet aux membres de Boucherville et des villes avoisinantes de vivre une expérience théâtrale complète en touchant à plusieurs des aspects de la production théâtrale.