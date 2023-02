Achalandage accru à la piscine de Boucherville

Le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier a connu une grande affluence en janvier. « Il y a actuellement une problématique dans la région puisque plusieurs piscines sont fermées en raison de travaux en cours. Nous sommes donc ouverts à aider les villes voisines », mentionne la Ville de Boucherville.

L’achalandage, nettement à la hausse, était principalement dû à la présence de nouveaux baigneurs provenant d’autres municipalités occasionnant, à certains moments, des situations conflictuelles dans les couloirs de nage. Les sauveteurs ont même affiché un message à l’entrée des bassins invitant les nageurs à user de patience.

Rappelons que la Ville a conclu une entente avec la Ville de Varennes pour permettre aux Varennois de fréquenter la piscine de Boucherville, car la leur est fermée du 4 janvier au 11 février en raison de travaux.

Sur la Rive-Sud, d’autres piscines sont également fermées. En janvier, celle de Saint-Bruno-de-Montarville a à nouveau été fermée durant quelques jours à cause d’un bris. Boucherville avait conclu une entente avec la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville d’une durée de huit mois, de janvier 2022 à septembre 2022, pour la période de travaux de leur piscine située à l’école secondaire du Mont-Bruno.

Les Montarvillois pouvaient alors se procurer la carte Accès de Boucherville au tarif résident. Avec cette carte, ils payaient le même prix que les résidents de Boucherville. Ils ont eu accès aux services de bain libre et la possibilité de s’inscrire à des cours après la période réservée aux résidents.

Il y a quelques années, durant les travaux de construction du Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, la Ville de Varennes, le Collège français et le Centre sportif du Parc olympique de Montréal avaient offert aux Bouchervillois leurs installations.