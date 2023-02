Changement de nom et établissement d’une vision régionale  pour l’Office municipal d’habitation Marguerite-D’Youville

Afin de mieux représenter la portée et l’éventail de son offre de services, l’Office municipal d’habitation (OMH) Marguerite-D’Youville adopte dès aujourd’hui un nouveau nom pour devenir l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville (ORHMDY). Pour l’occasion, l’organisme responsable de la gestion du logement social sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville s’est doté d’une nouvelle identité visuelle au goût du jour. En plus d’arborer un look moderne et épuré, le nouveau logo s’inspire des valeurs de l’office tout en s’harmonisant avec celui de la MRC. La version finale retenue est issue d’un exercice de consultation auprès du comité consultatif des résidents et du conseil d’administration de l’ORH.



L’organisme est né en 2018 du regroupement des offices municipaux d’habitation de Contrecœur, SaintAmable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères à l’issue de la déclaration de compétence par la MRC en matière de gestion de logement social. Le parc immobilier géré par l’ORHMDY comprend 148 logements à prix modique (HLM), en plus de 61 bénéficiaires du programme de supplément au loyer (PSL) pour un total de 209 logements.



Le renouveau qui souffle sur l’organisation apporte son lot de retombées positives. « L’étroite collaboration entre l’administration de l’ORH et celle de notre MRC permet une mise en commun de diverses expertises qui profitent aux services offerts en matière de logement social et abordable dans la région. Tout le monde y gagne. », a déclaré M. Stéphane Williams, président du conseil d’administration de l’organisme et maire de SaintAmable.



Pour Mme Mélanie Sanche, directrice générale de l’ORHMDY, un long chemin a été parcouru depuis les débuts : « Il y a trois ans à peine, tout était à faire ou presque à la suite du regroupement des offices pour bien répondre aux attentes et aux besoins de la clientèle. Aujourd’hui, l’équipe s’est enrichie de trois personnes, les mandats se sont multipliés et notre organisation a maintenant une vision régionale et une identité visuelle forte. Tout cela me rend très fière! »



Plusieurs projets à venir



Dans le but d’assurer une constante amélioration de la qualité du service auprès des locataires, l’ORH mettra en œuvre une série de mesures concrètes au cours des trois prochaines années :



Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle;

Élargissement du panier de services;

Remise en état d’au moins 50 % du parc immobilier;

Accroissement de l’offre de logement en développant des projets de logement abordable sur le territoire de la MRC;

Mise en place d’une table régionale sur le logement avec les partenaires du territoire.





À propos de l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville (ORHMDY)



La mission de l’ORHMDY est d’offrir des logements à prix modique et des logements subventionnés aux familles et aînés à faible revenu sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. En collaboration avec les locataires et leurs représentants, l’office s’assure d’offrir un service à la clientèle en toute équité, de promouvoir l’implication communautaire et sociale et de fournir des milieux de vie de qualité.

L’ORHMDY agit de façon concertée en tant qu’intervenant principal en matière de logement social et abordable sur son territoire. Il gère et développe avec efficacité, efficience, transparence et créativité son parc de logements sociaux. Il voit également à susciter et à entretenir les partenariats locaux et régionaux qui contribueront au succès de ses opérations et à la réalisation de ses projets en matière de logement social.