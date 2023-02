Les séances du conseil de Varennes maintenant filmées

Les élus de Varennes sont maintenant filmés. En effet, un caméraman sera dorénavant présent aux assemblées publiques pour filmer les séances des membres du conseil. Il était d’ailleurs en fonction le 9 janvier dernier pour la première séance de l’année des membres du conseil. Les séances pourront être visionnées dès le lendemain de l’assemblée, sur la chaine Youtube de la Ville de Varennes.

Selon la direction des communications il s’agit d’une décision corporative qui permettra une plus large possibilité de diffusion et la dépense relativement minime est estimée à 10,000 $ pour l’année.

La démarche et la possibilité de visionner les séances des élus amènera peut être plus de citoyens à s’intéresser à l’administration de leur ville car durant les deux années de pandémie les séances se déroulaient via zoom seulement. Depuis le retour en présentiel, mis à part la présence de citoyens liés à des événements spécifiques ou particuliers ( concours fleuri, jeunes qui remettent une chaise ou autre) il n’y a guère plus d’une dizaine de citoyens qui prennent place au séances mensuelles publiques.