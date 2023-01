Des citoyens ne veulent pas d’une école dans le parc de Normandie

Des citoyens ont manifesté leur opposition au projet de construction d’une nouvelle école primaire de seize classes sur une partie du parc de Normandie situé sur la rue de Rouen à Boucherville.

C’est que la Ville de Boucherville qui doit céder un terrain a autorisé, en décembre dernier, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) à effectuer des travaux de forage dans ce parc pour vérifier si la qualité du sol permettait la construction d’une école.

Mécontents de constater que leur parc pourrait éventuellement être amputé, des résidents du secteur se sont présentés à la séance du conseil municipal le 23 janvier pour signifier leur désaccord et questionner les élus sur cette décision.

« Pourquoi la Ville ne choisit-elle pas un autre emplacement pour éviter de détruire un espace vert alors qu’en 2023, nous sommes en mode ‘’conservation’’ ? », a demandé le citoyen Denis Trahan. « Comment la Ville peut-elle s’engager dans un tel projet sans d’abord consulter les citoyens du secteur ? », a questionné Ronald Cyr ajoutant que « les gens ont voulu acheter une résidence près d’un parc, et non pas d’une école. » « Le secteur subira de gros changements tant du point de vue de la circulation, du bruit que de la perte d’un espace vert qui deviendra un îlot de chaleur », a mentionné Françoise Tessier. « Et pour quelle raison le CSSP a-t-il refusé la proposition de la Ville de bâtir cet établissement sur un terrain situé à l’angle des rues De Normandie et Montarville? Le centre peut-il faire des concessions ou est-il intransigeant ? », a pour sa part questionné Jean-Pierre Poirier.

Mais le choix d’un emplacement pour accueillir un établissement scolaire est limité à Boucherville.