Rétro 2023 : une école dans un parc

Le projet de construire une école primaire dans une partie du parc De Normandie, à Boucherville, a fait couler beaucoup d’encre en 2023. Des citoyens qui habitent à proximité, tout en reconnaissant les besoins de nouvelles places pour les élèves, ne veulent pas que le parc soit amputé.

Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) veut construire une école primaire de 16 classes. Il n’y a aucune école au sud de la rue de Mortagne et les élèves sont transportés dans différents quartiers de la Ville.

La Ville de Boucherville de son côté a l’obligation de céder un terrain au CSSP, mais les choix sont limités. Des sites potentiels ont été analysés mais rejetés en raison des nouvelles normes environnementales pour la protection des milieux naturels. À défaut de s’entendre sur le choix du site, le maire Martel a maintenu que le CSSP pourrait choisir le site.

Deux pétitions ont été lancées : une en faveur et l’autre contre le projet. Devant le mouvement d’opposition, la Ville et le CSSP ont tenu une soirée de consultation. Il n’y a pas eu de consensus. Une majorité des participants était en faveur de l’emplacement, mais les autres demeuraient sur leur position. Ils estimaient qu’il est insensé de construire un bâtiment dans un espace vert.

Finalement, l’automne dernier, la Ville est allée de l’avant et a cédé 16 % de la superficie du parc au CSSP. Le projet de construite une autre école de 23 classes est également sur les rails. L’emplacement, près du centre multifonctionnel Francine-Gadbois, fait l’unanimité.