Pénurie de main-d’œuvre : le Groupe Novatech veut faire partie de la solution

Il y avait encore plus d’activité le 25 janvier dernier chez le Groupe Novatech de Sainte-Julie puisque l’usine était l’une des entreprises de la Montérégie où des élèves du secondaire et des élus ont effectué un arrêt lors de la Semaine du manufacturier.

« L’objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaitre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités, tant aux jeunes qu’aux élus de la région », a expliqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

« Au cours de cette semaine, plus de 380 jeunes du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières de leur région et constater qu’il y existe de nombreux emplois stimulants et des possibilités de carrières fort intéressantes. Nous organisons également quatre tables de discussion entre des élus et des manufacturiers afin d’échanger sur les défis liés à la main-d’œuvre et proposer des solutions. »

« Le Groupe Novatech a accueilli une cinquantaine de jeunes de l’École orientante l’Impact et de l’école secondaire Jacques-Rousseau pour leur faire découvrir des possibilités de carrières stimulantes qui existent dans le secteur manufacturier », a précisé pour sa part Harold Savard, président et directeur général de Novatech.

« Nous leur avons présenté la variété des occasions d’emploi tels les postes en ingénierie, en direction de production, mais aussi en finances, marketing ou ressources humaines. Ces jeunes ont, entre autres, été reçus par un groupe de nos employés qui sont actuellement en formation dans nos locaux et en voie d’obtenir d’une attestation d’études professionnelle d’assembleurs de portes et fenêtres du Centre de formation des Patriotes, à Sainte-Julie. Nous espérons avoir suscité l’intérêt pour leur futur. »

Ces élèves de la Montérégie ont également eu des présentations de la part d’établissements postsecondaires comme le Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Cégep de Granby ainsi que le Cégep du Vieux-Montréal concernant des programmes de formation en demande.

Il est à noter qu’en plus des visites en entreprise, des rencontres ont été organisées entre des manufacturiers et des élus afin d’aborder les solutions à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier ainsi que les stratégies à mettre en place pour favoriser l’attraction et la rétention des travailleurs.

Parmi les élus qui ont participé à ces échanges, on comptait Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale à la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Mario Lemay, maire de Sainte-Julie, ainsi que Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée et préfet adjoint de la MRC de Marguerite-D’Youville.