AUTAM Varennes – Université du 3e âge: une série de 8 conférences

Pour les 50 ans +. Une série de 8 conférences sur des sujets divers, les mardis de 13 h 30 à 16 h, du 7 février au 4 avril (relâche 28 février). Pour information : Francine Cayer 450 652-9006



De plus, une série de 8 cours sur La sécurité nationale au Canada : ses intervenants et ses enjeux par Michel Juneau-Katsuya, du 9 février au 6 avril (relâche 2 mars). Pour information : Maryse Constantineau 450 929-3724



Les conférences et cours auront lieu au parc du Portageur. Inscription en ligne : www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg.