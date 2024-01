Trois étudiants de Varennes méritent des bourses d’excellence

Trois étudiants de Varennes ont récemment reçu des bourses d’une valeur de 1000 $ de la Fondation universitaire Marguerite-d’youville en fonction de leurs performances académiques remarquables, de leur motivation personnelle et de leur engagement envers leur carrière future.

La Fondation universitaire Marguerite-d’Youville, créée en 1982 par la compagnie Kronos Canada pour célébrer le 25e anniversaire de son implantation à Varennes, continue de soutenir l’éducation locale en investissant dans les étudiants prometteurs.

Rosie Foucault, étudiante au doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke, a été sélectionnée comme lauréate de la Bourse Hitachi de la Fondation universitaire Marguerite-d’Youville.

Marianne Lamy, étudiante en baccalauréat en nutrition à l’Université de Montréal, est pour sa part la récipiendaire de la Bourse Desjardins de la Fondation,

Joshua Alexander Verni-Medeiros, étudiant au D.E.C en Intervention sécurité incendie au Collège Montmorency, a quant à lui été désigné comme le récipiendaire de la Bourse Mathieu Émond.

« Je suis extrêmement fier de voir notre communauté soutenir et reconnaître l’excellence académique de nos étudiants. Votre détermination et votre engagement sont une source d’inspiration pour l’ensemble de notre ville. Nous sommes convaincus que vous continuerez à exceller dans vos études et à contribuer de manière significative à l’avenir de notre communauté. », a déclaré Martin Damphousse, maire de Varennes lors de la cérémonie de remise des bourses.