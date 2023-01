La Fondation Lise Watier lance une nouvelle cohorte en Montérégie

La Fondation Lise Watier a annoncé qu’une nouvelle cohorte du programme s’Entreprendre débutera en Montérégie dans la semaine du 6 février à Saint-Hubert. Offert au Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi à Saint-Hubert, ce programme de développement professionnel s’adresse aux femmes en quête d’un nouveau départ et qui sont prêtes à se mettre en action dans un projet professionnel pour atteindre l’autonomie financière. Offert en Montérégie depuis 2017, le programme s’Entreprendre permet aux femmes d’élaborer un projet professionnel personnalisé, soit la réalisation d’un projet en entrepreneuriat, la poursuite d’études postsecondaires ou la transition professionnelle vers un emploi plus valorisant. Certifié par l’Université Concordia, s’Entreprendre offre de la formation de groupe, de l’accompagnement personnalisé, du soutien financier et l’intégration à une communauté de femmes dynamique. À la sortie du programme, les femmes ont une meilleure compréhension de leurs forces pour développer un projet professionnel en cohérence avec leurs points forts et les objectifs fixés. Elles détiennent les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre leur projet professionnel. De plus, elles élargissent leur réseau professionnel en rencontrant d’autres femmes du programme et des experts du milieu afin de propulser leur carrière. Jusqu’à maintenant, des centaines de femmes ont réalisé le programme s’Entreprendre et affirment qu’il a eu un impact positif dans leur vie.