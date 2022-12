Budget 2023: une hausse moyenne du compte de taxes résidentiel de 5,19 % à Sainte-Julie

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie a adopté mardi soir le budget 2023 et le Programme triennal des immobilisations (PTI) 2023-2024-2025. Un travail important a été fait afin de réduire autant que possible l’effet de l’inflation sur le compte de taxes municipales et la prudence a été de mise durant cette planification budgétaire.



« L’inflation nous frappe de plein fouet et a des impacts importants sur nos dépenses. Malgré tout, nous pourrons tout de même investir dans des projets qui amélioreront la qualité de vie de nos citoyens. Nos engagements envers les Julievilloises et Julievillois ont toujours été clairs : nous souhaitons respecter la capacité de payer des citoyens et nous assurer que l’augmentation de la taxation est inférieure au taux d’inflation », a commenté le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Le budget 2023 totalise 55 321 593 $. Grâce à une saine gestion des dépenses et aux revenus des nouvelles propriétés sur le territoire, le conseil est parvenu à limiter la hausse des taxes au strict minimum année après année. D’ailleurs, en 2023, une somme de 1,8 M$ provenant des revenus supplémentaires 2022 sera utilisée afin de réduire la taxation des citoyens.

Le tarif de compensation concernant l’eau reste stable à 145 $, alors que le tarif pour l’assainissement augmente de 15 $ et le tarif pour les matières résiduelles augmente de 20 $, le tout pour un total de 546 $. Ceci fait en sorte que le compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne augmente de 149 $ ou 5,19 %. La pression sur les dépenses était forte en 2023. À titre d’exemple, la variation de la quote-part payable à la Régie de police Richelieu St-Laurent compte à elle seule pour 2,09 % de la hausse du compte de taxes. Au cours des cinq dernières années, la hausse moyenne du compte de taxes de la maison moyenne n’a été que de 1,5 %, soit bien en deçà de l’inflation.



Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) prévoit pour sa part des investissements de plus de 13 954 134 $. Toutefois, seuls 70 % de ces investissements seront financés par la Ville de Sainte-Julie soit 9 771 467 $, le reste provenant de sources de financement externes, dont des subventions.



« Nos investissements en infrastructures en 2023 totaliseront 7 755 700 $, ceux relatifs aux bâtiments totaliseront 1 059 590 $, les acquisitions de véhicules et équipements s’élèveront à 2 572 344 $ et les investissements dans les parcs s’élèveront à 2 566 500 $. La réfection des rues d’Avignon et de La Rochelle ainsi que du boulevard Saint-Joseph sont parmi les projets qui seront effectués en 2023. Nous investirons également dans nos infrastructures sportives, notamment dans un nouveau « skatepark », dans l’amélioration du terrain de baseball du parc de l’Arc-en-Ciel et dans la reconstruction de terrains de tennis au parc Edmour-J.-Harvey », a souligné le maire, Mario Lemay.



Le budget comporte également plusieurs projets spéciaux qui permettront à la Ville de poursuivre l’amélioration de ses services aux citoyens. Rappelons que le profil financier publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation confirme que la Ville demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population. Ces excellents résultats découlent d’une gestion rigoureuse des dépenses, une recherche constante de subventions pour financer les projets, l’innovation des équipes municipales pour améliorer les services et infrastructures à faible coût, le contrôle continu de la dette et la culture de la Ville qui consiste à maximiser chaque dollar investi. Les documents budgétaires sont disponibles sur le site Web de la Ville.