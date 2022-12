Le marché de Noël de la résidence Vast a permis de remettre un don à L’Envolée de Sainte-Julie

Les gestes d’entraide se multiplient dans le temps des Fêtes. Récemment, la chef de service-loisirs de la résidence pour retraités Vast, Mélissa Perreault, et une quinzaine de bénévoles, ont organisé le 23 novembre dernier un marché de Noël dans la grande salle communautaire en regroupant dix artisans provenant du complexe et dix artisans locaux.

De plus, des résidents ont aussi confectionné des décorations du temps de Fêtes qui ont été mises en vente à cette occasion. L’événement a attiré plus de 200 visiteurs et un montant de près de 900 $ a été remis à la directrice générale de L’Envolée de Sainte-Julie, Chantal Brais, un organisme bien implanté dans la communauté julievilloise qui a été choisi pour ce don parce qu’une des bénévoles y est très active.

Sur la photo, Mme Brais est entourée de Mélissa Perreault, à droite, et de la directrice générale de Vast, Sophie Lavoie.

Rappelons que, depuis maintenant 35 ans, le centre d’action bénévole L’Envolée contribue à l’amélioration des conditions de vie des citoyens de Sainte-Julie, et plus particulièrement des aînés, par le biais d’une offre de services en maintien à domicile grâce à ses quelques 110 bénévoles.

La maison unifamiliale adaptée située au 695, montée Sainte-Julie, qui sert de quartier général, est utilisée au maximum et un ajout d’espace est plus que nécessaire. C’est dans cette optique que la direction a fait l’acquisition en 2019 de la résidence adjacente sis au 692, à l’aide de ses réserves financières et d’une subvention de la MRC de Marguerite-D’Youville. Il s’agit d’un grand projet de 2,5 millions de dollars qui permettrait à l’organisme d’offrir encore plus de services.