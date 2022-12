Programme de vérification des avertisseurs de fumée à Sainte-Julie: bilan des visites effectuées

Dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de fumée (PVAF), les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie ont fait une visite des propriétés du 2 mai au 29 octobre 2022. Il est à noter que ces visites sont échelonnées sur 7 ans. Cette année, c’est le secteur sud qui a été complété ainsi que le boulevard Armand-Frappier, ce qui représente plus de 1 712 visites.



Lors de ces rencontres avec les propriétaires et locataires, les pompiers ont vérifié l’installation des avertisseurs de monoxyde de carbone et des avertisseurs de fumée, en plus de leur conformité et leur bon fonctionnement. Ils se sont également assurés que les adresses civiques des propriétés soient bien en place et visibles, en plus de rappeler les gestes préventifs pour éliminer les risques d’incendie résidentiel. Lors de cette tournée, 62 % des propriétés visitées étaient conformes aux règlementations. En revanche, 1 propriété sur 3 était non conforme aux règlementations :



140 domiciles n’avaient pas d’avertisseur de fumée, ou celui-ci était non relié électriquement ou la durée de vie était dépassée ;



115 domiciles n’avaient pas d’avertisseur de fumée et monoxyde de carbone ou celui-ci était non relié électriquement ou la durée de vie était dépassée ;



103 domiciles n’avaient pas d’avertisseur de monoxyde de carbone ou celui-ci n’était pas relié électriquement ;



42 domiciles n’avaient pas d’adresse civique ou celle-ci était non visible.



Rappelons qu’en date du 16 novembre 2022, 11 % des propriétés étaient toujours non conformes selon les données recueillies lors des visites. À noter qu’être conforme aux règlementations peut sauver des vies en cas d’incendie résidentiel :



Les adresses civiques doivent être visibles ;



Les avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) et les avertisseurs de fumée doivent être installés adéquatement et être fonctionnels ;



Les avertisseurs de monoxyde sont nécessaires à chaque étage si vous possédez un garage ou tout appareil de combustion (foyer, four au gaz, etc.) ;



Les avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) et les avertisseurs de fumée doivent être remplacés tous les 10 ans ;



Les avertisseurs ou détecteurs de fumée reliés à un système d’alarme d’intrusion ne remplacent pas les avertisseurs de fumée exigés sur chacun des étages.



Les citoyens qui n’ont pas reçu de visite cette année seront visités dans les prochaines années. Pour plus de renseignements, il est possible de consulter la page Sécurité incendie (sainte-julie.qc.ca).