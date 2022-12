Les Producteurs de lait de la Montérégie donnent 9 500 $ pour soutenir les travailleurs de rang de la région

Les Producteurs de lait de Montérégie-Ouest (PLMO) et Les Producteurs de lait de Montérégie-Est (PLME) ont remis le montant de 9 500 $ à l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA) pour le fond de maintien des travailleurs de rang en Montérégie. Réunis le 16 novembre dernier, dans le cadre des Journées de réflexion des Producteurs de lait du Québec, les PLMO et PLME ont profité de l’occasion pour remettre officiellement à l’ACFA la totalité des profits amassés, le 20 août dernier, lors de Lait’vénement social 2022, un souper-spectacle qui a permis de réunir plus de 325 productrices et producteurs de lait à la Ferme Roystein à Saint-Alexandre. « Les PLMO ET PLME sont heureux de contribuer au bien-être psychologique de nos productrices et producteurs en Montérégie. Nous croyons qu’être entouré par les membres de notre famille et nos amis est essentiel à notre équilibre. Lorsque certains événements de la vie bousculent cet équilibre, il est important de pouvoir se tourner vers les ressources spécialisées que nous offrent les travailleurs de rang de l’ACFA », a affirm Peter Strebel, producteur de lait et président des Producteurs de lait de Montérégie-Ouest.