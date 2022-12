Hausse moyenne des taxes résidentielles de 3,85 % à Boucherville

Les taxes municipales pour la résidence unifamiliale moyenne augmenteront de 3,85 % en 2023. Les taxes pour le secteur industriel subiront une hausse de 6,9 % et celle pour le secteur commercial sera limitée à 0,17 %, et ce, en raison des contraintes légales résultant du dernier rôle d’évaluation. Le budget de la Ville de Boucherville est en hausse de 4,7 %. Il s’établira en 2023 à 129,1 M$.

« C’est le budget auquel j’ai travaillé qui a été le plus difficile à élaborer, a indiqué le maire Jean Martel, spécifiant que la hausse des taxes était quand même inférieure à l’inflation qui était de 6.9 % au Canada au 31 octobre. »

Depuis 2010, c’est la sixième hausse de taxes qui est imposée, mais la plus importante, alors qu’elles ont été gelées à huit reprises. Essentiellement, le maire Martel explique que quatre facteurs ponctuels ont contribué à la hausse du compte de taxes dans les secteurs résidentiel et industriel. Il s’agit, d’une part, de deux facteurs qui découlent du contexte économique global, soit l’inflation qui a atteint des sommets historiques et des nombreuses hausses du taux directeur annoncées par la Banque du Canada au cours de la dernière année. « Ainsi, les taux d’emprunts déboursés par les municipalités sont passés de 0,5 % annuellement en 2021 à des taux entre 4,5 % et 5,25 % en 2022. »

Hausse de 6,46 % du budget de l’agglomération de Longueuil

D’autre part, deux facteurs ponctuels plus directement liés aux finances de la municipalité contribuent également à ces hausses exceptionnelles, soit la hausse la plus élevée du budget de l’agglomération de Longueuil depuis 2010, soit de 6,46 % en 2023 plutôt que 3,9 % en 2022.

Le budget de 129,1 M$ de Boucherville prévoit 72,6 M$ pour les dépenses locales. Le reste des dépenses est attribué à la quote part de Boucherville à l’agglomération qui s’élève à 55 142 857 $, et celle à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui est de 1 375 191 $.

Le secteur commercial en cause

Le dernier rôle d’évaluation contribue également à ces hausses exceptionnelles du compte de taxes résidentiel et industriel. Le secteur commercial a très peu augmenté lors de la période de référence de l’évaluation effectuée en juillet 2020, en pleine pandémie et alors que plusieurs commerces étaient fermés (8,41 % d’augmentation moyenne dans le secteur commercial, plutôt que 16,67 % pour le secteur industriel et 20,92 % pour la maison moyenne). Ce déséquilibre qui résulte du dernier rôle d’évaluation empêche légalement d’augmenter au-dessus de 0,17 % la taxation foncière du secteur commercial, ce qui doit être compensé par des hausses plus importantes et légalement permises dans les secteurs industriel et résidentiel.

Introduction de l’écofiscalité à Boucherville

Afin de faire face aux coûts croissants reliés à la production de l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la gestion des matières résiduelles, la Ville de Boucherville met en place des mesures d’écofiscalité et les applique de façon plus marquée aux commerces et aux industries en raison de leur consommation plus importante. Ces mesures ont également pour but d’inciter à la mise en place d’actions encore plus respectueuses de l’environnement.

Par exemple, pour les commerces et les industries, la taxe pour l’eau potable et les eaux usées par logement ou par local passe de 220 $ en 2022, à 656 $ en 2023.

La taxe pour les collectes par logement et/ou local, passe de 241 $ en 2022 à 450 $ en 2023.

Baisse de la dette

Malgré le contexte économique, la Ville de Boucherville a réussi à réduire le niveau le niveau de la dette non subventionnée. Celle-ci qui était de 81,3 M$ en 2021 est réduite à 80,7 M$ en 2022, soit une baisse de 0,6 M$.

Exemple du compte de taxes pour une résidence moyenne

Le compte de taxes pour une résidence moyenne qui est de de 491 425 $ en 2023 sera de. 3 153 $, soit 117 $ de plus qu’en 2022.