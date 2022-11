Élection partielle à Sainte-Julie : la candidature indépendante de Frederico Boris Iuliani est fort appréciée

Malgré le temps froid, le candidat indépendant est à la rencontre des citoyens du district 1 Belle-Rivière – Ringuet de Sainte-Julie, afin de comprendre les enjeux qui les préoccupent.



« L’accueil que je reçois est très intéressant et rapidement, les gens me confient leurs besoins et m’expliquent ce qui ferait en sorte d’améliorer les choses. Je leur explique que je pose ma candidature pour le poste de conseiller afin d’offrir un point de vue différent et d’aider à améliorer les projets et les idées actuelles. Mon objectif est clair et simple: veiller à ce que les services fournis répondent aux besoins et aux différents aspects de la qualité de vie de notre collectivité. Pour moi, vous formez mon équipe et je me porterai à la défense de mes concitoyennes et concitoyens. »



« Ce que je retiens de cette première semaine de porte-à- porte, c’est que les gens veulent avoir la possibilité de faire valoir leurs points de vue, d’expliquer les idées et surtout, d’avoir le sentiment d’être réellement écoutés, entendus et représentés. Pour plusieurs, il y a une impression que les choses sont décidées à l’avance et que le débat n’a tout simplement pas lieu. L’approche proactive que je préconise semble les rejoindre, puisqu’il ne s’agit en aucun temps d’être en opposition ou d’être conflictuel avec l’administration présente, sans toutefois être complaisant. »



Frederico Boris Iuliani a pris le temps de faire le site julievillois.com sur lequel on peut y trouver sa mission, ses contacts et une vidéo qui explique son engagement envers les gens.



Notons qu’il s’agit d’une première fois depuis plus de 20 ans que les Julievillois et Julievilloises peuvent se prononcer lors d’une élection partielle municipale.