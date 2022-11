Coup de chapeau à une équipe de soccer féminin de Boucherville

Un prix Coup de chapeau a été décerné à l’équipe féminine U9 du Club de soccer Boucherville. La Ville a tenu à honorer les jeunes joueuses qui ont remporté deux médailles d’or lors de deux tournois majeurs qui se sont tenus en septembre dernier, soit La Classique de l’Express et la 44e édition de l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf.

Ces victoires ont été possibles grâce à leur travail d’équipe ainsi qu’à l’implication, le dévouement et le sens de la stratégie de François Rayes, président du Club de soccer Boucherville, de Vincent Orsida, directeur sportif, de Brian Alvarado, responsable technique, et de Stéphane Thérien, éducateur de l’équipe U9 féminin. Ils sont, aux yeux des membres du conseil municipal, de grands ambassadeurs du sport à Boucherville.