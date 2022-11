Une chaise des droits de la jeunesse à l’hôtel de ville de Boucherville

Les jeunes seront dorénavant symboliquement représentés lors de la prise de décision des élus municipaux de Boucherville. Les membres du comité jeunesse ont réalisé la Chaise des droits de la jeunesse qui sera présente lors de chaque séance publique. Elle a pour objectif la prise en considération du bien-être des jeunes d’aujourd’hui et des générations futures dans le processus décisionnel des élus.

Inspirés par le projet de la Ville de Québec, les jeunes du comité jeunesse ont décidé de créer cette Chaise des droits de la jeunesse pour Boucherville et de souligner la Journée internationale des droits de l’enfant qui aura lieu le 20 novembre.

Ils ont joliment revampé l’allure d’une chaise offerte par la direction de l’école secondaire De Mortagne à la Ville et qui a été utilisée durant plus de 50 ans par différents élèves. « Elle sera un symbole pour la jeunesse de notre ville », a mentionné le conseiller municipal François Desmarais qui occupe entre autres responsabilités, la présidence du Comité jeunesse.

Sarah-Maude Perras et Océanne Marois, deux membres du comité jeunesse, ont présenté l’œuvre le 14 novembre dernier, tout juste avant la tenue de la séance ordinaire du conseil municipal. « Notre but premier était d’utiliser la chaise pour mettre en évidence les neuf droits émanant de la Charte bouchervilloise des droits de l’enfant. Nous avons également choisi d’y ajouter quatre thématiques qui nous tiennent à cœur. L’icône du recyclage symbolise les enjeux liés au développement durable et à l’environnement qui nous préoccupent. Le cœur et les altères démontrent l’importance d’acquérir de saines habitudes de vie dès un jeune âge. Le personnage qui parle manifeste notre désir de s’exprimer et de se sentir écoutés. Les notes de musique quant à elles évoquent les bienfaits de la musique sur notre créativité et notre développement général. Cette chaise est pour nous une façon créative d’évoquer notre place au sein de notre société et l’importance de bâtir un futur à notre image. »

Le conseiller Desmarais a rappelé que le 20 novembre 1989, 190 pays ont signé un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et pour améliorer leurs conditions de vie. « Poursuivant cette oeuvre, la Ville de Boucherville qui est Amie municipalité des enfants depuis 2009 s’est dotée en 2015 de sa propre chartre des droits de l’enfant adaptée à la réalité locale de nos jeunes de 0 à 18 ans. Par cette charte, la Ville s’engage à respecter et promouvoir les droits fondamentaux de ces jeunes citoyens et à prendre en compte leurs opinions, priorités, et besoins. »