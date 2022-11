Élection partielle à Sainte-Julie : candidature indépendante de Frederico Boris Iuliani

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, les Julievillois et Julievilloises auront à se prononcer lors d’une élection partielle municipale. Celle-ci aura lieu dans le district 1 Belle-Rivière – Ringuet, à la suite du départ de la conseillère Isabelle Poulet, récemment élue députée pour la CAQ.



« Je me présente au poste de conseiller afin d’offrir une perspective différente et de contribuer à bonifier les projets et idées en cours. Je suis engagé, disponible et proactif. Mon objectif est de m’assurer que les services offerts répondent aux besoins et aux divers aspects de la qualité de vie de notre communauté. Mon équipe, c’est vous et je prends le parti de mes concitoyens. »



Depuis 2015, Frederico s’est impliqué auprès de la Maison de l’entraide et de la Guignolée et a su tisser des liens locaux. Entrepreneur créatif, Frederico Boris Iuliani exerce son talent de producteur depuis plus de trente ans, autant pour des spectacles de cirques et de variétés présentés dans plusieurs pays que pour des salons événementiels haut de gamme à travers le Québec. Il a fait des études en cinéma ainsi qu’en droit social et du travail.