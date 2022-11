Résumé de l’assemblée: plus de 6 M$ pour le service de police à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique de la Ville de Sainte-Julie tenue le mardi 8 novembre dernier en la salle du conseil et diffusée sur sa page Facebook.

• Lors de cette rencontre, le conseil a approuvé le budget et les immobilisations 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ainsi que la quote-part supplémentaire 2022 au montant de 363 521 $. Il a autorisé le trésorier à procéder au paiement de la portion de la Ville de Sainte-Julie pour l’année 2023 au montant total de 6 019 875 $.

• Les élus ont également adopté le budget 2023 et la quote-part supplémentaire 2022 de la Régie intermunicipale du Centre multisports régional, qui bénéficie aux citoyens de Sainte-Julie et des villes voisines de Varennes et Saint-Amable. Le trésorier procédera au paiement de la portion de la Municipalité pour l’année 2023, soit 167 960 $, ainsi que la quote-part supplémentaire pour l’année en cours, c’est-à-dire 61 440 $.

• La Ville a donné son appui au projet visant à mettre en place un système de gestion documentaire et d’archivage numérique régional piloté par la MRC de Marguerite-D’Youville. Celle-ci fera une demande de subvention au volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité – axe coopération municipale, pour la mise en place d’un tel système.

Contrats et signalisation

• Le conseil a ratifié le contrat de reconduction pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, année optionnelle, concernant des travaux de scellement de fissures, à l’entreprise Lignes Maska pour une somme de 46 334,93 $, toutes taxes comprises, portant la valeur totale de l’entente à 141 410,06 $.

• Les élus ont reconduit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, le contrat concernant le contrat de tonte de gazon dans certains parcs et espaces verts, incluant les travaux en option ainsi que l’ajout de la section de la rue du Grand-Coteau à l’entreprise Paysagiste Rive‑Sud pour 110 070,95 $, toutes taxes comprises, ce qui fait que la valeur totale de ce service est de 412 558,01 $.

• Le conseil a également approuvé, pour l’an prochain, l’entente concernant la fourniture d’enrobés bitumineux à l’entreprise Construction DJL pour une somme de 129 993,61 $, portant la valeur totale du contrat à 259 987,22 $.

• La Municipalité a attribué le contrat pour l’achat de fleurs annuelles pour l’année prochaine à l’entreprise Les serres Y.G. Pinsonneault pour un montant de 22 392,28 $, toutes taxes comprises, et s’est entendu pour l’achat de fleurs afin de créer les mosaïques de 2023 à l’entreprise Les jardins W. G. Charlebois pour un montant de 19 262,92 $.

• Sainte-Julie a ratifié l’entente concernant la fourniture d’asphalte pour la période hivernale 2022-2023, sans considération du transport, au plus bas fournisseur conforme, soit l’entreprise Tech-Mix, division de Bau-Val, pour 30 390,19 $.

• Finalement, le conseil a aussi adopté le Règlement 1290 afin de payer le coût de travaux d’inspection télévisées, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égout sur diverses rues pour 100 000 $ en autorisant un emprunt à cette fin ne devant pas excéder ce même montant.