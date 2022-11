Varennes conserve ses 5 Fleurons du Québec et se classe finaliste pour deux prix Reconnaissance

Dans le cadre de la 17e édition du gala des Fleurons du Québec qui s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 3 novembre dernier, la Ville de Varennes a reçu la prestigieuse classification horticole de 5 Fleurons, soit une note parfaite, pour la qualité de son environnement et de son embellissement horticole.



De plus, Varennes a retenu l’attention d’un jury d’expert en se hissant parmi les finalistes de deux prix Reconnaissance dans les catégories mobilisation citoyenne et agriculture urbaine pour le projet Les Filles du Roy et le parc du Souvenir. Pour son 350e anniversaire, la Ville a aménagé un nouvel espace public, le parc du Souvenir, dans le but de faire découvrir son histoire collective. Parmi les différents aménagements, un potager d’antan présentait diverses plantes, légumes et fines herbes provenant de semences ancestrales. Façonnées et entretenues par les Filles du Roy de Varennes, ces femmes bénévoles passionnées d’histoire ont su prouver qu’un jardin communautaire d’envergure pouvait prendre place au cœur de la ville. En effet, ce nouveau pôle d’attraction offert aux citoyens a été prétexte aux discussions sur l’histoire et le patrimoine varennois. Il a également vu naître de belles histoires de complicités, comme avec L’Action Bénévole de Varennes, qui s’est vu recevoir les récoltes de la saison afin de soutenir son service d’aide alimentaire.



« Félicitations et merci au personnel services municipaux, aux citoyens, aux commerces et aux industries pour votre implication dans le fleurissement et la qualité de l’environnement à Varennes. Ces 5 Fleurons du Québec soulignent nos efforts collectifs et nous en sommes très fiers! Je souhaite également remercier les citoyens bénévoles qui ont contribué à animer le parc du Souvenir tout au long des célébrations estivales de notre 350e anniversaire », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Rappelons que les Fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle. Les classificateurs visitent le territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.



Les résultats des municipalités en images et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet : www.fleuronsduquebec.com