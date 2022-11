Deux organismes plantent plus de 300 nouveaux arbres à Longueuil

Grâce à un groupe d’une vingtaine de bénévoles enthousiasmes l’organisme « Verdissons Longueuil » a pu procéder à la plantation de 127 cerisiers, épinettes, érables, chênes, bouleaux, dans une ambiance extraordinaire en fin de semaine dernière dans le parc des Jardins de Médicis, non loin du parc Michel-Chartrand, à Longueuil.

Entre autres plusieurs membres de La Planète s’invite à Longueuil se sont joints au groupe pour donner un coup de main. A l’origine, la Ville de Longueuil avait évidemment donné son aval pour verdir ce parc municipal. Ces nombreux cerisiers, en plus d’offrir un spectacle hors du commun lors de la floraison printanière, fournira d’excellents fruits qui se retrouveront assurément en confiture ou en tarte pour les nombreux résidents du secteur.

D’autres plantations sont aussi prévues au printemps par le même groupe qui s’est donné pour mission de bonifier la canopée de Longueuil.

Par ailleurs presque le même jour, soit le 20 octobre ce sont les membres du groupe « La Planète s’invite à Longueuil » qui ont aussi mis les mains à la terre pour planter 183 nouveaux arbres dans le parc Marie-Victorin en bordure du fleuve. A cet endroit, le parc manquait beaucoup de verdure et la nouvelle plantation viendra assurément améliorer l’environnement du parc.