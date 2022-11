La demande de paniers de Noël pourrait être plus grande cette année

En raison de la situation économique actuelle, les demandes pour des paniers de Noël pourraient être plus grandes que par le passé. Avant même la tenue de la guignolée, les bénévoles du Comité d’entraide de Boucherville (CEB) s’attendent à recevoir plus d’inscriptions. En 2021, 186 paniers ont été donnés à des familles bouchervilloises alors que pour toute l’année 2022, environ 1000 aides alimentaires ont été offertes.

Même si les services d’aide, particulièrement celui de la banque alimentaire le Garde-manger, sont offerts à longueur d’année, octobre est la période où les organisateurs s’affairent aux préparatifs de la campagne de recherche de dons.

« Cette année, plusieurs personnes doivent se sentir serrées dans leur budget et leurs économies. Il nous semble qu’un plus grand nombre de Bouchervillois pourraient, en fait, bénéficier de nos services », mentionne Marcelle Turbide, trésorière bénévole au CEB.

« Selon nous, avec tous les chamboulements sociaux et les difficultés économiques que nous vivons présentement, soit l’inflation, l’incertitude des marchés boursiers, la hausse des taux hypothécaires, des prêts bancaires, et du prix du pétrole, pourraient toucher plusieurs gens », explique-t-elle.

L’insécurité alimentaire peut affecter toutes les tranches démographiques. « Il y a tellement de personnes qui vivent des difficultés et qui craignent de demander de l’aide alors qu’il n’est pas nécessaire de s’en priver », ajoute Mme Turbide, tout en insistant sur le fait que toutes les demandes d’aide et les évaluations demeurent confidentielles.

Services offerts au CEB

 Aide alimentaire au Garde-Manger où les gens peuvent venir choisir des denrées fraiches et en conserves pour compléter leur panier d’épicerie.

 Aide au transport en collaboration avec le CABB.

 Paniers de Noël.

 Programme d’accès-loisirs. En partenariat avec la Ville de Boucherville, certaines activités sportives et de loisirs sont offertes gratuitement.

 Programme de contribution de matériel scolaire et frais d’inscription scolaire du secondaire,

 Aide personnalisée: médicaments, lunettes, etc.

 Partenariat avec le Centre des Générations de Boucherville et les Filles d’Isabelle pour l’offre de vêtements, de meubles et d’articles ménagers.

 Fonds d’urgence.

Prévoir l’aide à offrir

Pour planifier sa campagne de paniers de Noël et pour fixer un objectif financier pour la Guignolée qui se tiendra au cours du mois de novembre, le CEB doit savoir combien de personnes souhaitent bénéficier d’un panier ou recevoir de l’aide alimentaire cette année. Pour se prévaloir des services du CEB, il suffit de composer le 514 236-5042 ou encore d’écrire à ceboucherville@outlook.com