De la magie de Noël pour les enfants de la DPJ

La 17e édition des Paniers de Noël de Suzie a été un succès. Une somme de 822 482$ a été amassée afin de permettre à 850 familles et plus de 4 000 enfants de vivre la magie de Noël, et ce, dans sept régions du Québec.

C’est grâce à la générosité de plus de 2 000 bénévoles et des milliers de donateurs que plus de 4 000 enfants ont reçu des cadeaux personnalisés, en plus d’une épicerie sélectionnée selon les préférences de leur famille.



« La pauvreté a différents visages. Parfois, derrière une maison, se cache une détresse financière majeure. Certaines familles ont parfois de la difficulté à recevoir des dons, les expériences des bénévoles aux livraisons ne sont pas toutes les mêmes. Il ne faut surtout pas juger les gens qu’on aide. Et n’oublions pas que nous faisons ça pour les enfants. C’est ce qui compte. »

– Suzie Roy, Directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie



Une collaboration indispensable

L’événement des Paniers de Noël de Suzie ne pourrait avoir l’ampleur qu’il a sans la collaboration de Maxi, partenaire officiel, qui a offert un don de 225 000 $.

Pour cette 17e édition, plusieurs personnalités publiques et politiques se sont jointes à la campagne dont de l’animateur et Bouchervillois, Gino Chouinard, porte-parole de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie.