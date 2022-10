Le varennois William Trudeau signe un contrat de trois ans avec le Canadien de Montréal

Le jeune joueur de hockey originaire de Varennes, William Trudeau a recu tout un cadeau, il y a quelques jours, lorsque le Canadien de Montréal, le grand club, lui a offert un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans.

Il s’agit d’un contrat d’entrée qui permettra à Trudeau de toucher un montant de 80,000$ s’il évolue dans la ligue américaine (ce qui est fort possible du moins cette saison) mais si jamais il est rappelé par le Canadien et qu’il évolue dans la ligue nationale, il touchera alors un salaire annuel de 750,000$.

En prime, le jeune défenseur varennois a recu un bonisde 92,500$ pour avoir accepté de poser sa signature au bas du contrat.

William Trudeau, on s’en rappellera, avait participé il y a quelques semaines au camp d’entrainement des recrues du Canadien de Montréal et ses bonnes performances lui avaient même valu une invitation au camp d’entrainement des joueurs réguliers. Il avait cependant été retranché assez rapidement.

Le défenseur de 6 pieds, 190 livres, à 20 ans, devrait normalement débuter la saison avec le club école du Canadien soit le Rocket de Laval même si son jeune age lui permettrait de jouer une dernière année au niveau junior.

William Trudeau a joué tout son hockey junior à Varennes avant d’être repêché par le club des Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ puis échangé aux Islanders de Carlottetown, sur l’Ile-du-prince-Édouard, une autre équipe de même niveau.

A l’origine il avait été repêché en quatrième ronde, en 2021, par le Canadien de Montréal.