Sebastian Breza de retour avec le FC Montréal

Un visage bien connu des amateurs de soccer professionnel est de retour au Québec puisque le CF Montréal a fait l’acquisition du gardien québécois Sebastian Breza via un transfert permanent du Bologna FC.

Le club a annoncé le 15 janvier que l’athlète de 25 ans a signé une nouvelle entente de deux saisons pour 2024 et 2025, assortie de deux années d’option.

Lors de son passage avec le Bleu-blanc-noir montréalais, le gardien de but de 6 pieds 4 pouces a disputé 31 matchs de saison régulière en 2021 et 2022, enregistrant cinq jeux blancs. Il avait aidé l’équipe à remporter le Championnat canadien en 2021 et avait ensuite disputé quatre matchs en Ligue des champions de la Concacaf en 2022.

Après son séjour avec le FC Montréal, Sebastian Breza a joué 14 matchs de la saison 2022-2023 avec le Carrarese Calcio 1908 en troisième division italienne, en prêt du Bologna FC. Plus récemment, il a rejoint en prêt le 12 juillet dernier Yverdon Sport FC, un club de première division suisse.

Rappelons que le cerbère natif d’Ottawa a quitté le Club de soccer de Sainte-Julie à l’âge de 16 ans pour joindre le S.S. Monopoli 1966, en Italie.

Sebastian Breza ne s’est pas juste fait remarquer par ses arrêts, mais aussi par son… but lors des tirs de barrage qui a permis au CF Montréal de se qualifier pour la finale du Championnat canadien grâce à une victoire de 8-7 aux tirs de pénalité contre le Forge FC, en octobre 2021.