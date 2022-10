Journée thématique du Patrimoine – Marguerite d’Youville le 16 octobre

Dans le cadre des journées thématiques du patrimoine organisées pour notre 350e anniversaire, Varennes célébrera Marguerite d’Youville, première sainte née au Canada, à la Maison Saint-Louis et à la basilique Sainte-Anne le 16 octobre prochain.

Par le biais d’animations traditionnelles, d’ateliers découvertes, d’exposition ou de conférence, découvrez sa jeunesse à Varennes et son parcours étonnant l’ayant mené de la Fondation des Sœurs Grises jusqu’à sa béatification en 1959.



Basilique Sainte-Anne

¤ Messe à 10 h

Fête liturgique de sainte Marguerite d’Youville

¤ Exposition de 11 h à 16 h

Exposition d’objets d’art sacrés et vêtements liturgiques d’époque

¤ Conférence à 14 h

La vie et l’œuvre de sainte Marguerite d’Youville par Gilles Proulx



Maison Saint-Louis

¤ Animations, ateliers et démonstration en continu, de 10 h à 16 h

Exposition Pierre Boucher, Marguerite et les Ursulines

Ateliers de calligraphie et enluminure

Démonstration de broderie

Démonstration de fabrication de petits Jésus de cire

Démonstration de musique et d’instruments

Présentation de recherches sur l’histoire et le patrimoine varennois



Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville

¤ Deux expositions sur la vie et l’Œuvre de Sainte-Marguerite-d’Youville, de 11 h 30 à 16 h 30



Pour tous les détails, consultez la page de l’événement https://bit.ly/3C51alK