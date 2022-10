Nuit des Sans-abri de Marguerite-D’Youville 2022 à Sainte-Julie

Le comité organisateur, qui regroupe cette année huit organismes de la région, invite les citoyen.nes de la MRC Marguerite-D’Youville à participer à la 5e édition de La Nuit des sans-abri de MY. L’événement aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 à 18 heures devant le parvis de l’Église située au 1686 rue principale à SainteJulie. Le but de la soirée consiste à se rassembler et réfléchir à propos des réalités quotidiennes vécues par les personnes en situation d’itinérance ou à risque, ou ayant subi une situation d’exclusion.

En cette 33e édition, le thème choisi est SANS TOIT, NI CHOIX ! En effet, le manque de logements abordables inoccupés dans notre MRC, ainsi que partout dans la province, ne peut qu’accentuer la complexité pour les personnes ayant des difficultés à trouver des logements convenables. Le taux d’inoccupation frôle le 0 % dans la région et les appartements disponibles coûtent cher. Le manque d’appartement augmente la vulnérabilité des personnes qui éprouvent des situations difficiles et donc elles se retrouvent plus susceptibles de vivre des conditions qui peuvent mener à l’itinérance.

Cet événement est souligné dans plus de 40 villes à travers le Québec. Il prend la forme d’une vigile de solidarité pour sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes qui vivent la précarité au travail, en habitation et de l’exclusion sociale. En passant une nuit froide d’automne à l’extérieur, à l’image de leur quotidien, nous nous montrons solidaires à leur situation.

Encore cette année, nous avons le plaisir que monsieur Mario Jean soit le porte-parole pour notre région. Monsieur Jean se sent touché par les enjeux concernant l’itinérance et la pauvreté, c’est la raison pour laquelle il est très impliqué dans sa communauté.

Nous vous convions à vous joindre à nous, dès 18 heures pour participer à la marche dans la ville, écouter des

témoignages, des prises de paroles et des prestations musicales ! Les participants à la soirée recevront une tasse réutilisable gratuite avec un potage pour se réchauffer !

L’augmentation des prix fait vivre de la précarité à un plus grand nombre de personnes. Ceux qui vivaient déjà de l’instabilité ont moins de recours et font face à un plus grand nombre de difficultés pour ne pas se retrouver en situation d’itinérance.

Les organismes du milieu communautaire vous invitent à participer à cette soirée afin d’exprimer notre solidarité et redonner de l’espoir aux personnes en situation d’itinérance !

C’est une invitation, serez-vous des nôtres ?