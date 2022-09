Une programmation spéciale du 350e anniversaire de Varennes pour les Journées de la culture 2022

Dans le cadre des Journées de la culture 2022, la Ville de Varennes invite la population à participer aux activités culturelles gratuites qui se dérouleront à la Bibliothèque et sous le Polydôme les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains.



À Varennes, de belles rencontres sont en perspective avec plus de six activités pour les familles et les épicuriens. À la première soirée, le conteur professionnel Éric Michaud présentera le spectacle le Roi des Rois des menteurs dans les jardins de la Bibliothèque de Varennes. Le lendemain en après-midi, les activités se poursuivent en ce lieu avec une animation déambulatoire de marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de Cœur et des prestations colorées de la compagnie de danse Bouge de là. Au même moment, il sera possible de rencontrer l’artiste Pierre Morin et de découvrir l’exposition qui montre ses œuvres dans la Bibliothèque. En soirée, c’est l’énigmatique Elliot Maginot qui présentera son répertoire musical sous le Polydôme. Pour clôturer cette fin de semaine culturelle en beauté, l’autrice Louise Portal accompagnée de Sylvain Massé de la troupe À voix haute présentera des extraits de son livre « Les mots de mon père » après l’heure du midi aux jardins de la Bibliothèque (ou à l’intérieur en cas de pluie). Se conclura en après-midi le concert « Canzone di notte » avec la soprano Marianne Lambert et sa complice à la harpe, Valérie Milot, avec de très beaux airs de Rossini, Donizetti, Bellini, Sgambati, Mozart et Schubertau au Polydôme.



Ces trois jours de célébrations culturelles qui visent à sensibiliser les citoyens à l’importance de la culture dans leur milieu de vie offrent une occasion hors du commun pour aller à la rencontre d’artiste d’ici et de découvrir des univers créatifs fascinants.



Seules les activités offertes en soirée seront annulées en cas de pluie.



La programmation détaillée du circuit culturel varennois est disponible sur le site Internet de la Ville à l’adresse au https://ville.varennes.qc.ca/evenements/journees-de-la-culture.