Neuf candidats s’affrontent dans la circonscription de Verchères

Le scrutin approche et les électeurs auront plus que le choix dans la circonscription de Verchères puisque neuf candidats se font la lutte.

C’est ainsi que, sur le bulletin de vote, on retrouvera les noms de : Lucien Beauregard (Indépendant), Pauline Boisvert (Démocratie directe), Germain Dallaire (Climat Québec), Pascal Déry (Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime), Cédric Gagnon-Ducharme (Parti québécois), Manon Harvey (Québec solidaire), Gabriel Lévesque (Parti libéral du Québec), Suzanne Roy (CAQ – L’équipe François Legault) et Nadim Saikali (Parti vert du Québec).

Au cours des dernières semaines, les principaux partis, soit les caquistes, les conservateurs, les libéraux, les péquistes et les solidaires ont pu faire valoir leurs plateformes respectives, que ce soit lors des débats, dans les différents médias ou dans les pages de La Relève. Afin de mieux éclairer le vote des électeurs, nous présentons cette semaine les candidats moins médiatisés afin de les faire mieux connaître du public.

Lucien Beauregard est le seul candidat indépendant dans Verchères. L’ingénieur de formation n’a qu’un seul objectif en tête : renégocier avec Terre-Neuve le contrat hydroélectrique de Churchill Falls et, ainsi, « remettre le Québec au cœur de la paix nord-américaine ». C’est, selon lui, « le plus ignoble des contrats en vigueur dans tout le monde occidental et c’est notre Hydro-Québec canadienne française qui nous en fait porter les conséquences ». Avec ses 5 250 mégawatts (MW), cette centrale fournit près de 20 % de l’énergie électrique consommée dans notre province. Par contre, Terre-Neuve ne reçoit que deux dixième de cent pour chaque kilowattheure (kWh) acheté par Hydro-Québec, alors que ça lui en coûte plus de deux sous à produire. Il craint que les Terre-neuviens ne « débranchent » la centrale à l’issue du contrat, dans 19 ans, si Québec n’accepte pas une renégociation, tel qu’expliqué plus en détails dans les pages centrales de notre édition du 20 septembre dernier et en page 4 cette semaine.

Pauline Boisvert est la candidate de Démocratie Directe, dont le parti veut réaliser un changement de système politique, c’est-à-dire quitter le mode représentatif pour accéder à celui du participatif afin que le peuple soit au cœur des décisions. Tous les projets de loi s’établiront par des consultations et chaque élu respectera sa raison d’être, c’est-à-dire porter la voix des gens de sa circonscription et ne plus se soumettre à une ligne de parti. Selon la formation politique, une démocratie saine doit comporter notamment la division des pouvoirs, l’imputabilité et la responsabilité de ses décisions et actions. Afin de ne pas se diriger « vers une tyrannie de la majorité », chaque proposition et projet de loi devront être en accord avec la Charte des droits et libertés ainsi que les droits de l’homme.

Germain Dallaire est un éducateur spécialisé qui s’implique activement dans le monde syndical. Son parti, Climat Québec, traitera la crise climatique en priorité absolue et prendra les décisions qui s’imposent pour atteindre la neutralité carbone sur le territoire du Québec pour 2030. Climat Québec s’engage à : « faire du climat le prisme à travers lequel tous les autres enjeux seront évalués, que ce soit l’énergie, le développement économique, la santé, le transport, la forêt, l’agriculture, l’aménagement urbain, etc.; rester droit et incorruptible devant les lobbys pétroliers et gaziers et les autres lobbys pollueurs; utiliser tous les leviers et la force de l’État pour réussir, incluant le rapatriement de tous nos pouvoirs ».

Le candidat du Parti vert du Québec, Nadim Saikali, a fait des études en sciences biologiques et a obtenu un baccalauréat en génie mécanique. Sa formation politique propose un projet de société éco-socialiste qui met de l’avant l’environnement, la paix, la démocratie, l’équité économique et le vivre ensemble dans un Québec inclusif et ouvert sur le monde. Leur programme propose une vision inclusive, prometteuse et positive pour l’avenir du Québec, dans laquelle personne n’est laissé dans la marge, où le respect de l’environnement est au cœur des orientations gouvernementales, alors que l’État lutterait contre le racisme, la discrimination et pour le vivre ensemble. « Une vision dans laquelle les gens ordinaires peuvent non seulement se loger, mais aussi devenir propriétaires de leur logis. »

Il est à noter en terminant que l’organisme Demain à cœur a dévoilé des entrevues non-partisanes réalisées avec des candidats de la circonscription de Verchères en lien avec les enjeux environnementaux, la crise climatique et de la biodiversité. Les entrevues peuvent être visionnées en copiant le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=fNCyR8WlDwo