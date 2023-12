Rétrospective 2023 : bond des demandes d’aide alimentaire

Les organismes responsables des différentes guignolées à travers la région ont constaté que le nombre des demandes d’inscriptions aux paniers de Noël dénote une augmentation significative des besoins.

Ces responsables rappellent que c’est plus de 575 familles en situation de vulnérabilité dans la MRC et à Boucherville qui ont pu bénéficier d’un soutien au cours des dernières années, alors que c’est près de 9 000 personnes qui ont reçu de l’aide alimentaire régulièrement au cours de l’année.

Pour sa part, le Comité d’entraide de Boucherville a réalisé que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse de 30 % et que le tiers de cette augmentation s’explique par l’arrivée de nouveaux arrivants.

L’inflation rend la vie plus difficile pour bien des gens et les responsables des différentes guignolées dans la région l’ont constaté cette année. Ils ont néanmoins appris, le 23 novembre, que la député de Verchères, Suzanne Roy, versera 25 000$ aux cinq organismes de sa circonscription, dont notamment 5 000$ à la Maison de l’Entraide de Sainte-Julie et 5 000$ à l’Action bénévole de Varennes.