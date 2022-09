Journée internationale de la Paix: un idéal qui semble lointain dans l’état actuel du monde…

Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères et de développement international, M. Stéphane Bergeron, a débuté sa rentrée parlementaire, le 21 septembre dernier, par une déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la Paix. Alors que quelque 150 dirigeants du monde se sont réunis à New York dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies afin de discuter des enjeux pressants auxquels la planète est confrontée, il importe de réaliser que la paix mondiale est menacée aux quatre coins du globe.



«Nous soulignons la Journée internationale de la Paix. Nous la soulignons sans toutefois la célébrer, parce que la paix est un idéal qui semble de plus en plus lointain dans l’état actuel du monde…», a déclaré d’entrée de jeu M. Bergeron.



«Nous la soulignons en pensant notamment au peuple ukrainien, qui, mieux que quiconque, en connaît maintenant et tragiquement la valeur. Nous gardons à l’esprit la souffrance des Tigréens, des Palestiniens; la détresse des déplacés du conflit armé dans le Haut-Karabakh, principalement des femmes et des enfants. Nous dénonçons à nouveau le génocide des Ouïghours, que ce gouvernement refuse toujours de reconnaître dans une navrante démonstration de lâcheté politique», d’ajouter le député de Montarville.



«En cette Journée internationale de la Paix, réitérons ensemble le soutien des Québécoises et Québécois à l’égard des nations du monde qui n’ont pas la chance que nous avons de connaître non seulement la paix, mais une paix durable. Et soulignons l’importance pour la nation québécoise, nation pacifiste s’il en est une, de jouer pleinement le rôle qui est naturellement le sien à l’international dans la quête d’un monde plus empathique, plus solidaire», de conclure Stéphane Bergeron.