Québec solidaire propose un ambitieux plan de lutte aux changements climatiques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ‒ « Au cours des dernières semaines, vous avez été très nombreux à m’exprimer vos inquiétudes face aux changements climatiques. Comme candidate de Québec solidaire, je partage votre sentiment d’urgence pour l’avenir de notre planète et la nécessité d’agir dès maintenant. Le plan d’action Vision 2030 de Québec solidaire propose des mesures ambitieuses et une source d’espoir. Ensemble, nous pouvons changer les choses », affirme Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Montarville.



Vision 2030 est le plan de lutte aux changements climatiques le plus ambitieux, rigoureux et transparent jamais présenté à la population québécoise par un parti politique. Il a été vérifié et validé par un panel de huit experts indépendants, dont deux chercheurs qui ont collaboré avec le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Marie-Christine Veilleux exprime son attachement aux actions suivantes :



• Modifier le mandat des ministères et organismes à vocation économique afin que celui-ci reflète l’état d’urgence climatique. Tous leurs investissements, subventions, dépenses et projets seront soumis à un test climat ainsi qu’à des critères sociaux, environnementaux et économiques;

• Réduire de 50% le prix des titres de transport collectif;

• Adopter une loi contre le gaspillage alimentaire.



« J’ai choisi d’être candidate de Québec solidaire pour contribuer à votre qualité de vie, vous les gens de ma communauté. Je suis convaincue que les différentes propositions mises de l’avant par Québec solidaire auront des impacts positifs sur notre avenir collectif et celui de nos enfants. Comme future députée, je m’engage à être à votre écoute et présente dans notre communauté. Le 3 octobre prochain, osez un avenir rempli d’espoir en votant pour Québec solidaire et notre futur premier ministre Gabriel Nadeau-Dubois », conclut Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Montarville.