La bibliothèque municipale de Sainte-Julie prolonge ses heures d’ouverture

Depuis le 12 septembre, la bibliothèque municipale de Sainte-Julie réinstaure son offre de services en ouvrant ses portes les matins de semaine afin de permettre aux citoyens de la fréquenter en accès libre.



Les citoyens pourront à nouveau fréquenter la bibliothèque le lundi, mardi et jeudi de 8 h à midi et le vendredi de 8 h à 10 h pour lire, utiliser les salles d’étude, le photocopieur et les postes informatiques ainsi que la borne libre-service pour les prêts ou payer ses amendes. Comme il n’y aura pas de personnel de service pour aider les usagers, ces derniers devront être autonomes dans l’utilisation de l’équipement. Le projet-pilote sera par la suite évalué.



Les services réguliers de la bibliothèque, incluant la référence, le comptoir de services (prêt/retour/inscription/cartes OPUS), l’assistance à la borne autoprêt, aux postes informatiques ainsi que le Médialab et la salle multifonctionnelle seront offerts selon les heures d’ouverture régulières, soit du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.