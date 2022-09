Une grande toile pour les 50 ans de la FADOQ de Boucherville

Pour souligner le 50e anniversaire de la FADOQ de Boucherville, et pour que l’organisme ne tombe jamais dans l’oubli, une grande toile a été réalisée sous la direction artistique de Louise Godin.

L’œuvre intergénérationnelle a impliqué 25 personnes. Durant un peu plus de deux mois, des membres du club ainsi que des jeunes recrutés au Carrefour Jeunesse emploi ont mis leurs coups de pinceau pour créer la toile d’une dimension de 30 par 60 pouces. À mi-chemin entre le figuratif et l’abstrait, selon une approche impressionniste, elle représente un paysage contemporain.

Le tableau intitulé « L’art du partage au fil du temps » sera installé à l’entrée du Cercle social Pierre-Boucher.

L’artiste-peintre Louise Godin offre depuis un an des cours de peinture à la FADOQ. D’ailleurs, ses « jeunes » élèves exposent présentement leurs oeuvres à la Galerie 500 de l’hôtel de ville de Boucherville. C’est une première exposition pour eux.