Nouvelle série d’expositions à la Galerie 500

De nouvelles expositions sont présentées à la Galerie 500, située à l’hôtel de ville de Boucherville, jusqu’au 13 août prochain.

Les visiteurs ont l’occasion d’explorer une variété d’œuvres et de styles artistiques, allant des compositions abstraites aux croquis urbains en passant par des photographies et des sculptures impressionnantes.

Des œuvres et des artistes

Collectif Vocation en Art ! du Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-d’Youville

Tissé serré de Céline Lozeau

Après septembre de Sylvie Marie Héroux

Le défi de la création du Club FADOQ de Boucherville

CulturELLES de Michèle Ouellet