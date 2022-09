Les candidats de Montarville s’expliquent devant les gens d’affaires de Saint-Bruno

A défaut de véritables débats, les candidats à l’élection provinciale du 3 octobre prochain dans la circonscription de Montarville ont pu s’exprimer sur différents enjeux de la campagne mardi soir dernier, à l’invitation du Regroupement des gens d’affaires de Saint-Bruno-de-Montarville.

Devant une cinquantaine de personnes majoritairement constituées de membres des équipes des différents candidats, ceux-ci ont été invités à exprimer, tour à tour et non en débat, leurs positions sur six sujets d’actualité dont l’immigration et la main d’œuvre, le transport dans la région, la taxe sur l’essence et l’aide aux entreprises en cette période inflationniste. Le tout a été suivi d’une brève période de questions du public.

A noter que tous les candidats de la circonscription de Montarville soit les représentants de Québec Solidaire, du Parti Libéral, tout comme les candidats du Parti conservateur du Québec et du Parti québécois ont participé à l’exercice.

Seule la députée et candidate de la Coalition Avenir Québec, Nathalie Roy, était absente du panel mais elle a plutôt été remplacée par sa collègue candidate dans la circonscription voisine de Verchères, Suzanne Roy qui a défendu les positions de la CAQ.