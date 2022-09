La Ville de Sainte-Julie participe aux Défis Innovation Québec

La Ville de Sainte-Julie est fière de participer aux Défis Innovation organisés par Écotech Québec et Propulsion Québec. Ce tout nouveau programme, qui encourage le jumelage de start-ups avec des organisations publiques pour développer des solutions vertes et innovantes, est financé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. Les entreprises julievilloises sont invitées à prendre connaissance des défis proposés et à y participer.



Défis Innovation Écotech Québec

Ce volet, qui dispose d’une enveloppe globale de 2 M$, consiste en des défis soumis par des organisations publiques pour expérimenter de nouvelles technologies propres dans des domaines non reliés à la mobilité. Les entreprises sont invitées à y répondre en proposant des solutions aux problématiques soumises et celles qui sont choisies bénéficient d’un financement pouvant aller jusqu’à 500 000 $ par projet.



Pour cette édition, le défi proposé par la Ville de Sainte-Julie fait partie des quatre projets sélectionnés. Dans son défi, la Ville cherche des solutions pour obtenir un inventaire informatisé et intelligent des arbres de son territoire ainsi que leurs caractéristiques (essence, genre, dimension, état de santé, croissance, etc.).



Les entreprises désirant consulter les défis et soumettre leur solution sont invitées à le faire avant le 30 septembre au www.ecotechquebec.com/defis-innovation.



Défis Innovation Propulsion Québec

Ce volet, qui dispose aussi d’une enveloppe de 2 M$, finance des projets d’expérimentation en transports électriques et intelligents (TEI) jusqu’à concurrence de 500 000 $ par entreprise. Dans ce cas, les start-ups qui ont soumis un projet devaient préalablement avoir conclu des ententes avec des organisations publiques intéressées à leur servir de laboratoire. La Ville de Sainte-Julie a ainsi accepté de tester sur des chantiers de la Ville une unité de puissance électrique zéro-émission de l’entreprise Gamotech pour réaliser des travaux nécessitant de la puissance hydraulique, pneumatique et électrique. Les projets sélectionnés seront connus vers le 19 septembre et les détails du programme sont disponibles au propulsionquebec.com/programmes/defis-innovation/.



« Pour la Ville de Sainte-Julie, l’innovation est la clé pour répondre aux nouveaux besoins et enjeux municipaux, améliorer les services offerts, agir comme vecteur de changements au bénéfice de l’environnement, et ce, tout en respectant la capacité financière de la Ville. C’est pourquoi la Ville se porte souvent volontaire pour être un laboratoire. D’ailleurs, la Ville est membre d’IVEO, un organisme qui agit comme courtier d’innovation en jumelant des municipalités avec de jeunes entreprises novatrices pour répondre leurs besoins », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.