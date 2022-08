Victimes de fraudes de grands-parents recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à l’arrestation de Ronnie Chbat en lien avec une fraude grands-parents.



Le SPAL croit qu’il est fort possible que Ronnie Chbat ait utilisé le même stratagème envers d’autres victimes et demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Ronnie Chbat.



Stratagème utilisé



Un homme téléphone à la victime en se faisant passer pour son petit-fils. Il lui réclame 4000 $ en argent comptant afin de payer une caution à la suite d’un accident de voiture où il était en état d’ébriété.

Il mentionne également que quelqu’un passerait chez elle pour récupérer l’argent.



Ronnie Chbat a comparu le 11 août au Palais de justice de Longueuil afin de répondre à l’accusation de fraude de moins de 5000 $.



Description physique



– 1,70 m

– 105 kg

– 37 ans

– S’exprime en français ainsi qu’en anglais



Comment se protéger



Voici quelques règles simples pour vous protéger et éviter d’être victime de ce type d’escroquerie :



• Les fraudeurs misent sur le fait que vous réagirez émotivement pour aider votre proche en situation d’urgence. Ils peuvent parfois être très insistants et multiplier les appels afin de générer davantage d’anxiété de votre part. Résistez à la pression et à l’envie d’agir rapidement.

• Ne donnez pas de renseignements personnels à votre interlocuteur.

• Posez des questions personnelles auxquelles seul votre proche serait en mesure de répondre.

• Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l’histoire qui vous a été présentée.



Toute personne ou victime détenant de l’information à propos de Ronnie Chbat peut nous contacter en composant immédiatement le 911. Tout appel sera traité en confidentialité.