Fraude: attention aux messages texte pour constat d’infraction impayé

Les messages de fraude par textos se multiplient et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL) met en garde la population avec une arnaque de plus en plus fréquente, soit le message texte au sujet d’une pénalité en lien avec un constat d’infraction impayé pour stationnement dans une zone privée.



Le fraudeur menace de charger au destinataire du texto une pénalité et de suspendre son permis de conduire si les frais ne sont pas acquittés dans les prochaines heures. La Régie de police avertit que si les citoyens reçoivent ce genre de texto, il ne faut pas répondre et surtout ne pas cliquer sur le lien, car il s’agit d’une tentative d’hameçonnage.

La RIPRSL rappelle que ni la Ville, ni la Régie de police, ni la Cour municipale ne communiqueront avec les gens pour les inciter à régler une contravention.



Pour sa part, le Centre antifraude du Canada rappelle quelques répercussions de la fraude, en date du 31 décembre 2023.

Rapports traités : 62 365

Victimes de fraude : 41 111

En pertes financières liées aux fraudes : 554 M$



Centre antifraude du Canada (antifraudcentre-centreantifraude.ca)

Parmi les autres fraudes à reconnaître, il y a :



Fraude grands-parents : le fraudeur tente de soutirer de l’argent aux aînés en se faisant passer pour un membre de leur famille.



Fraude amoureuse : le fraudeur entre en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou des sites de rencontres dans le but ultime de la séduire et de lui soutirer de l’argent.



Fraude des faux représentants : le fraudeur prétend être l’employé d’une institution financière. Il communique avec ses victimes en mentionnant que leur carte de débit et/ou de crédit a été impliquée dans une transaction frauduleuse.