Aînés à l’affût des fraudeurs

Soucieuses d’éveiller leur vigilance face aux fraudes, plus d’une cinquantaine de personnes aînées ont assisté ce jeudi 8 février à un atelier sur le sujet offert par la Régie intermunicipale de police Roussillon au centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie.

«Moi ça m’est arrivé en juillet 2023», raconte, encore incrédule, Georgette P.

La septuagénaire explique, des tremolos dans la gorge, qu’elle pensait parler à son petit-fils. «Je savais qu’il était parti au chalet de ses parents. Quand il m’a dit qu’il avait eu un accident avec l’auto d’un ami… Il m’a dit qu’il avait besoin d’argent pour payer sa caution.»

Ensuite, selon un scénario bien organisé, un autre homme a appelé, se disant avocat, et a convaincu la dame d’aller retirer 5575$ à la banque, en ajoutant que quelqu’un passerait chercher l’argent. «Ils m’ont vraiment pris par les sentiments», relate-t-elle.

Le pire dans cette histoire, c’est que Georgette a emprunté cette somme à sa banque.

Elle a découvert plus tard qu’elle avait été victime d’une fraude courante appelée fraude grands-parents.

Fraude grands-parents

«Dans tous les cas, explique l’agente Karine Bergeron, le fraudeur va se faire passer pour l’un des petits-enfants de la victime et créer un sentiment d’urgence. Il va demander de lui envoyer de l’argent rapidement, souvent en raison d’un accident.»

C’est ce qui s’est passé avec Georgette.

La policière conseille de prendre un pas de recul et de demander à l’interlocuteur une question dont seul son petit-fils pourrait répondre. On peut lui dire aussi de contacter ses parents. «On peut aussi raccrocher et rappeler notre petit-fils avec le numéro qui se trouve dans notre agenda», suggère-t-elle.

Faux représentant

Une autre fraude courante est celle du faux représentant, où les fraudeurs se font passer pour des représentants bancaires et incitent les victimes à divulguer des informations personnelles avant de venir récupérer leurs cartes bancaires sous prétexte de transactions frauduleuses, indique l’agente Vicky Côté.

Le fraudeur demande ensuite à la victime de mettre sa ou ses cartes bancaires dans une enveloppe pour qu’un supposé messager – son complice en fait – vienne les récupérer rapidement, souvent en quelques minutes.

Il y a des variantes à ce type de fraude. Ainsi, une participante a confié au Journal qu’un jour, l’écran d’ordinateur de son mari était devenu inutilisable et qu’un numéro de téléphone apparaissait, soi-disant de la compagnie Apple. «Mon mari a appelé et on lui a fait faire plusieurs étapes avant de lui demander ses mots de passe afin de vérifier si ses comptes de banque avaient été touchés. C’est là que mon mari a fait «Oh! Oh!» et qu’il a tout arrêté ça», raconte la femme.

Son mari a ensuite contacté Apple qui lui a confirmé que le message ne provenait pas de l’entreprise.

Fraude amoureuse

Des mises en garde ont aussi été lancées par les agentes concernant les fraudes amoureuses où une personne, sur un réseau social, commence à s’intéresser à vous, à développer une relation à distance puis, tranquillement, sous toutes sortes de prétextes, vous demande de l’argent.

Les participants ont vivement réagi à l’écoute d’un segment d’une émission de télé où une dame récemment devenue veuve racontait avoir été arnaquée de la sorte pour 120 000 $.

Prudence

Enfin, les conseils de prudence usuels ont été prodigués concernant les liens frauduleux presque toujours associés à une somme d’argent. «Je reçois ce genre de messages tous les jours sur mon cellulaire. On n’est pas chanceux comme ça à chaque jour dans la vraie vie», de lancer avec humour l’agente Bergeron, une remarque qui a bien fait rire l’assemblée.

Au cours de la dernière année, la Régie intermunicipale de police Roussillon a reçu 37 plaintes pour des cas de fraude de type faux représentant et 30 plaintes pour des fraudes grands-parents.

«Il s’agit d’événements qui nous ont été rapportés, signale l’agente Bergeron. Toutefois, le nombre de victimes est sans aucun doute plus élevé puisque ce ne sont pas tous les crimes de ce type qui sont dénoncés au service de police.»

Du côté du Service de police de l’agglomération de Longueuil, on parle de 85 cas de fraude grands-parents signalés entre janvier et septembre 2023.

Cet atelier a été organisé en partenariat avec la Maison des Aînées de La Prairie.