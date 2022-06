Travaux de bonification de l’A-30 entre Brossard et Boucherville

Grâce à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructures, l’appel d’offres qui permettra d’entreprendre les travaux de bonification de l’autoroute 30 dès 2022 vient d’être lancé. Les premiers travaux consisteront à construire les chemins de déviation requis en vue de l’élargissement de l’autoroute. Une voie réservée dans chaque direction sera aménagée dans le cadre du projet. Le 18 février dernier, le ministre des Transports a également confirmé des réaménagements à la hauteur des bretelles des échangeurs et des ajouts de voies auxiliaires à proximité des autoroutes 10 et 20 ainsi que des routes 112 et 116, ce qui améliorera les conditions de circulation dans l’axe de l’autoroute 30. Le projet comprendra aussi la construction d’un nouvel accès vers la station Brossard du Réseau express métropolitain (REM), située à proximité de l’échangeur des autoroutes 10 et 30. Les détails à ce sujet seront confirmés ultérieurement.